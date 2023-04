Sandra Amurri: “Giletti sospeso per inchieste su intoccabili?” (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Al di là delle ricostruzioni, utili ad ognuno, a sostegno della propria tesi, forse, sarebbe utile parlare dei fatti. Mi chiedo: c’è davvero qualcuno disposto a credere che la ragione di una tale decisione della rete, possa essere dipesa dal pagamento di Baiardo per le sue partecipazioni al programma? E non sia, invece, scaturita dal susseguirsi di inchieste su fatti di mafia-politica-servizi deviati-massoneria, già in parte noti, ma prevalentemente, solo agli addetti ai lavori”. Lo dice all’Adnkronos Sandra Amurri, giornalista della trasmissione ‘Non è L’Arena’, da ieri sospesa, a sorpresa, dall’editore de La7. “Fatti che Non E’ L’Arena ha portato alla conoscenza di un più vasto pubblico che ignorava, ad esempio, la scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, del depistaggio Scarantino, della mancata ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Al di là delle ricostruzioni, utili ad ognuno, a sostegno della propria tesi, forse, sarebbe utile parlare dei fatti. Mi chiedo: c’è davvero qualcuno disposto a credere che la ragione di una tale decisione della rete, possa essere dipesa dal pagamento di Baiardo per le sue partecipazioni al programma? E non sia, invece, scaturita dal susseguirsi disu fatti di mafia-politica-servizi deviati-massoneria, già in parte noti, ma prevalentemente, solo agli addetti ai lavori”. Lo dice all’Adnkronos, giornalista della trasmissione ‘Non è L’Arena’, da ieri sospesa, a sorpresa, dall’editore de La7. “Fatti che Non E’ L’Arena ha portato alla conoscenza di un più vasto pubblico che ignorava, ad esempio, la scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, del depistaggio Scarantino, della mancata ...

