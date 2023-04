San Donato, monta la protesta contro lo stadio che vorrebbe realizzare il Milan, martedì alle 18.30 presidio pacifico degli ambientalisti alla Stazione (Di venerdì 14 aprile 2023) Cremonesi: «No allo stadio, no al progetto SportlifeCity, si al Parco delle Abbazie. Oggi bisogna arrivare ad un cambio di rotta. I suoli vergini vanno mantenuti. Ci sono stati esempi di amministrazioni che hanno restituito gli oneri ricevuti per un consumo suolo zero» Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 14 aprile 2023) Cremonesi: «No allo, no al progetto SportlifeCity, si al Parco delle Abbazie. Oggi bisogna arrivare ad un cambio di rotta. I suoli vergini vanno mantenuti. Ci sono stati esempi di amministrazioni che hanno restituito gli oneri ricevuti per un consumo suolo zero»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreasionis : RT @comunebologna: “Caro Sindaco, ti aspetto in quartiere”: dal 17 al 22 aprile il Sindaco trasferisce il suo ufficio al Quartiere San Dona… - comunebologna : “Caro Sindaco, ti aspetto in quartiere”: dal 17 al 22 aprile il Sindaco trasferisce il suo ufficio al Quartiere San… - GenovaEventi : ?? Chiese in Musica, il prossimo appuntamento domenica 16 aprile ?? Domenica 16 aprile alle 18, performance di Aure… - ConsulenzEd : RT @silviaballestra: Verso il 25 aprile, stasera #LaSibilla a San Donato, Cascina Roma, con l'Anpi sezione 'Gina Bianchi', ore 21 #joycelus… - Lazio_TV : Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo hanno portato subito a stringere il cerchio intorno al 33enne… -