Samuel L. Jackson e John David Washington reciteranno nel film Netflix The Piano Lesson

Dopo il successo a Broadway, Samuel L. Jackson e John David Washington porteranno The Piano Lesson sullo schermo grazie a Netflix. Samuel L. Jackson e John David Washington stanno per replicare il successo ottenuto a Broadway con la pièce del premio Pulitzer August Wilson, The Piano Lesson, grazie all'intervento di Netflix che produrrà l'omonimo film. L'altro figlio di Denzel Washington, Malcolm Washington, dirigerà l'adattamento cinematografico di The Piano Lesson, basato su una sceneggiatura che ha scritto con Virgil Williams.

