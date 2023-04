Samsung Galaxy S23: in offerta su Amazon con uno sconto impossibile (Di venerdì 14 aprile 2023) Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone top di gamma, dotato di ottime caratteristiche, funzionalità e prestazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata all’offerta del Samsung Galaxy S23 disponibile su Amazon con uno sconto del 10% e al prezzo di 879,90 euro (invece di 979 euro di listino). Il device Android è venduto e spedito dall’e-commerce, in versione italiana, nelle colorazioni Green e Lavender, e nella confezione è incluso il caricatore. I resi e la consegna sono gratuiti, inoltre, per questo prodotto avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone top di gamma, dotato di ottime caratteristiche, funzionalità e prestazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata all’delS23 disponibile sucon unodel 10% e al prezzo di 879,90 euro (invece di 979 euro di listino). Il device Android è venduto e spedito dall’e-commerce, in versione italiana, nelle colorazioni Green e Lavender, e nella confezione è incluso il caricatore. I resi e la consegna sono gratuiti, inoltre, per questo prodotto avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.S23, Caricatore incluso, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nesh_maina : Frame 1: IPhone 14 pro max Frame 2: Samsung galaxy S22 ultra. In frame @finding_nimz - webnewsit : Display da urlo, super batteria e sconto PAZZESCO: Samsung Galaxy A53 a -30% - TuttoAndroid : Galaxy S23 Ultra: Samsung risolverà un problema della fotocamera #samsung @SamsungItalia #galaxys23ultra #s23ultra… - ShoppingAlertIT : RAVIAD Cavo USB [4Pezzi, 0.5m 1m 2m 3m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Sam… - offerte64 : SAMSUNG Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP… -