Sampdoria | Gunter torna in gruppo Differenziato per Conti e De Luca

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista del match contro il Lecce. Ecco il report dell'allenamento di oggi a Bogliasco La Sampdoria prosegue la preparazione in vista del match contro il Lecce. Ecco il report dell'allenamento di oggi. REPORT – Meno due al Lecce. In vista della sfida con i giallorossi, in programma domenica al Via del Mare, Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 1 del Mugnaini di Bogliasco una seduta mattutina incentrata su esercitazioni tattiche. Da registrare il ritorno in gruppo di Koray Gunter, le cui condizioni verranno comunque valutate dallo staff sanitario nella giornata di domani. Sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Sabato è in programma la rifinitura ...

