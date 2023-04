Sampdoria, Ferrero si presenta a sorpresa all'incontro con il CdA e gli advisor: il punto (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri, non pubblicizzato, è andato in scena a Milano un incontro plenario per la cessione della Sampdoria. Intorno al tavolo si sono seduti... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri, non pubblicizzato, è andato in scena a Milano unplenario per la cessione della. Intorno al tavolo si sono seduti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sampdoria, Ferrero si presenta a sorpresa all'incontro con il CdA e gli advisor: il punto: Ieri, non pubblicizzato,… - ILOVEPACALCIO : Cessione Sampdoria, niente da fare per l'operazione bond: nessuno si fida di Ferrero - Ilovepalermocalcio - CalcioNews24 : Incontro tra #Ferrero e il Cda della #Sampdoria ?? - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero pensa ancora all'azione di responsabilità verso il Cda? - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, #Barnaba non incontra #Ferrero: proposta nero su bianco -