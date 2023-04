... omicidio premeditato e occultamento di cadavere sono stati rinviati a giudizio in Italia il padre diShabbar, la madre Nazia Shaheen ancora latitante, lo zio che ha reso unasul ...La, seppur in una conversazione intercettata, è una novità. La ricostruzione I tre parenti diarrestati, lo zio Danish Hasnain, considerato l'esecutore materiale dell'omicidio, e i ...Sempre dalle intercettazioni emerge ladel padre della ragazza, che in una conversazione dice: 'L'ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore'. Il fratello minore diè uno dei ...

Saman, la confessione del fratello più piccolo: "Vi dico la verità". E quando parlò di lei si accasciò La Repubblica

Il processo alla Corte di assise di Reggio Emilia la testimonianza del carabiniere che ascoltò il ragazzo sulla morte della sorella ...