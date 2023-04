(Di venerdì 14 aprile 2023) Terribile incidente stradale a, in via Collatina, all’incrocio con Viale Palmiro Togliatti. È qui che mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.40, si è verificato uno scontro violento tra un’auto e una moto. A bordo del mezzo a due ruote, leggenda dela cinque ed ex dellaitaliana. L’uomo, 53 anni, viaggiava a bordo del suoHonda Sh quando, improvvisamente, si è verificato l’impatto con quella vettura. Pontina, incidente mortale: uomo travolto e ucciso L’incidente in cui è rimasto coinvolto, 53 anni, era a bordo del suoHonda Su quando, improvvisamente, si è schiantato contro un’auto, una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Salvatore Zaffiro, lo schianto con lo scooter a Roma: gravissimo l’ex nazionale di calcio a 5 - GiorgioSant1n1 : ?? La nostra redazione si stringe attorno allo storico capitano della nazionale di futsal Salvatore Zaffiro, ricove… - lacittanews : Dramma nel mondo dello sport italiano che in queste ore si stringe attorno alla figura di Salvatore Zaffiro. L’amat… - zazoomblog : Salvatore Zaffiro incidente in scooter a Roma: grave l?ex nazionale di calcio a 5 - #Salvatore #Zaffiro #incidente… -

Grande apprensione e paura nel mondo dello sport per, 53 anni, romano, ex giocatore di calcio a 5 , storico capitano della Nazionale Italiana e campione d'Europa nel 2003 ad Aversa. Mercoledì pomeriggio, alle 16,50 circa, è stato ...Incidente a Roma. La notizia ha subito fatto il giro dei siti dedicati ai tantissimi appassionati di futsal. La leggenda ha 53 anni: 'Forza ..., leggenda del calcio a 5 italiano, capitano dell'Italia campione d'Europa nel 2003, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ieri a Roma sulla Collatina.era bordo ...

Salvatore Zaffiro è grave: schianto in scooter per l'ex capitano della nazionale Today.it

L'ex capitano della Nazionale italiana di futsal, Salvatore Zaffiro, è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in scooter ...Grande apprensione e paura nel mondo dello sport per Salvatore Zaffiro, 53 anni, romano, ex giocatore di calcio a 5, storico capitano della Nazionale Italiana e campione d’Europa nel 2003 ...