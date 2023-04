Salernitana For Special all’Open Outdoor Experiences (Di venerdì 14 aprile 2023) L’U.S. Salernitana 1919 aderisce alla prima edizione di Open – Outdoor Experiences, il Salone delle attività all’aria aperta in programma presso il Centro Espositivo NEXT di Paestum dal 14 al 16 aprile 2023. In occasione dell’evento sarà realizzata una sezione Open for All che prevede diverse attività dedicate al turismo e all’escursionismo accessibili a persone con disabilità. La Salernitana For Special parteciperà ad Open – Outdoor Experiences nella giornata di domenica, primo passo di una nuova collaborazione duratura e futura che vedrà la formazione granata protagonista anche in occasione dei prossimi eventi e progetti legati alla manifestazione. Fonte articolo e foto: www.usSalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) L’U.S.1919 aderisce alla prima edizione di Open –, il Salone delle attività all’aria aperta in programma presso il Centro Espositivo NEXT di Paestum dal 14 al 16 aprile 2023. In occasione dell’evento sarà realizzata una sezione Open for All che prevede diverse attività dedicate al turismo e all’escursionismo accessibili a persone con disabilità. LaForparteciperà ad Open –nella giornata di domenica, primo passo di una nuova collaborazione duratura e futura che vedrà la formazione granata protagonista anche in occasione dei prossimi eventi e progetti legati alla manifestazione. Fonte articolo e foto: www.us1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

