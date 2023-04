(Di venerdì 14 aprile 2023) RIETI - Gravestradale travetture lungo la, non lontano dal bivio di Poggio San Lorenzo. Ci sono persone decedute: due i, une unadi 47 anni e ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Due morti nell'incidente sulla Salaria a causa della pioggia, scontro tra 4 auto: code e traffico bloccato… - chrdioc : ++Salaria riaperta al traffico dopo l’incidente++ - Rietilife : ++Salaria riaperta al traffico dopo l'incidente++ - - chrdioc : Morti una 47enne e un 63enne nell’incidente sulla Salaria - CorriereCitta : Tremendo incidente sulla Salaria, scontro tra due auto: morte due persone -

sulla strada statale 4 ''. E' stato temporaneamente interdetto un tratto, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 61,300 a Torricella in Sabina (Rieti), fa sapere Anas ...Gravesullaper la forte pioggia, coinvolte tre auto, due persone sono morte. L'è avvenuto al chilometro 61 tra Ornaro e San Giovanni Reatino a pochi chilometri a Sud di Rieti, ...Da diverse ore il traffico è andato in tilt sul tratto stradale coinvolto nel grave. La, infatti, è congestionata all'altezza del territorio Reatino, con le forze dell'ordine che ...

Salaria, incidente tra quattro auto: due morti, un uomo e una donna, e due feriti. Traffico paralizzato ilmessaggero.it

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale “Salaria”, all’altezza del km ...Sono quattro le auto coinvolte nel gravissimo incidente sulla Salaria, al km. 61,300, non lontano dal bivio per Poggio San Lorenzo, nel quale sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite.