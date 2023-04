Saint Laurent si butta nel cinema. E Vaccarello firma i costumi (Di venerdì 14 aprile 2023) Pedro Almodóvar nella campagna Saint Laurent (courtesy Saint Laurent) Il direttore creativo di Saint Laurent Anthony Vaccarello celebra di nuovo la settima arte debuttando con il primo progetto dedicato alla realizzazione di un film. Due, per la precisione. «Voglio lavorare e dare spazio a tutti i grandi talenti del cinema che mi hanno ispirato nel corso degli anni». Così ha commentato il direttore creativo di Saint Laurent. Il debutto della Saint Laurent Productions fa entrare direttamente la maison nel guinness dei primati per essere il primo brand del lusso ad annoverare tra le proprie attività la produzione cinematografica a tutti gli effetti. ... Leggi su amica (Di venerdì 14 aprile 2023) Pedro Almodóvar nella campagna(courtesy) Il direttore creativo diAnthonycelebra di nuovo la settima arte dendo con il primo progetto dedicato alla realizzazione di un film. Due, per la precisione. «Voglio lavorare e dare spazio a tutti i grandi talenti delche mi hanno ispirato nel corso degli anni». Così ha commentato il direttore creativo di. Il debutto dellaProductions fa entrare direttamente la maison nel guinness dei primati per essere il primo brand del lusso ad annoverare tra le proprie attività la produzionetografica a tutti gli effetti. ...

