Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 14 aprile 2023) Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Un caimano lungo trent'anni. Film, libri, scioperi, insulti, marce. Quel che resta dell'antiberlusconismo senza limitismo. Che ha segnato un'epoca – di Andrea Minuz Milano è un'arte. Ecco la fiera MiArt e la nuova capitale del lusso europeo secondo "Les Echos". Colloquio con Vincenzo De Bellis e Nicola Ricciardi – di Michele Masneri Annalena racconta Annalena. Il nome che unisce due donne lontanissime, la lotta tra la paura del fuoco e il desiderio del fuoco (con la fissazione per i nasi). Nel nuovo libro di Annalena Benini, la scossa che dice: questo tu adesso lo scrivi. Un estratto Spiriti d'oriente. Un abuso, un equivoco, propaganda. Il Dalai Lama ...

