Russia | procura generale ha risposto a richieste chiarimenti ministro Giustizia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Anche ladi Milano, guidata dallatrice Francesca Nanni, haalla richiesta disollecitata daldellaCarlo Nordio che, nei giorni scorsi, ha disposto accertamenti di natura ispettiva per capire i criteri con cui sono stati decisi gli arresti domiciliari per Artem Uss, l'imprenditore russo, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk, evaso lo scorso 22 marzo dalla sua abitazione alle porte di Milano, all'indomani del sì all'estradizione negli Stati Uniti dove è accusato di associazione per delinquere, truffa e riciclaggio. In aula il pg Giulio Benedetti si era opposto alla richiesta di domiciliari e di fronte alla decisione dei giudici della quinta sezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agnello_mario : @RaiNews E chiaro che nato e USA saranno seppelliti da montagne di merda e non sono più credibili e una guerra per… - frank_sonoio : RT @AgainCarlakak: Il Ministro degli Esteri Russo Lavrov spiega i doppi standard di USA e UE: 'Se devono rubare il Kosovo alla Serbia si a… - Erosenn67299186 : RT @AgainCarlakak: Il Ministro degli Esteri Russo Lavrov spiega i doppi standard di USA e UE: 'Se devono rubare il Kosovo alla Serbia si a… - giacomoallocca2 : RT @AgainCarlakak: Il Ministro degli Esteri Russo Lavrov spiega i doppi standard di USA e UE: 'Se devono rubare il Kosovo alla Serbia si a… - clafriso : RT @AgainCarlakak: Il Ministro degli Esteri Russo Lavrov spiega i doppi standard di USA e UE: 'Se devono rubare il Kosovo alla Serbia si a… -

Sulla fuga è in corso un'inchiesta delladi Milano. In base alla ricostruzione effettuata ... È quindi entrato in Slovenia ed è arrivato fino in Serbia e da là è tornato in, forse con un ...... ma lagenerale poteva fare ricorso chiedendo il carcere e anche il ministero della ... approfondimento Il magnate Artem Uss indopo la fuga dai domiciliari a Milano Gli accertamenti del ...... potevano invece farlo lagenerale e il ministero. Di pari passo continuano anche le ... Da lì sarebbe arrivato in Serbia e poi in aereo in. Il 40enne, figlio del governatore di una ...

Russia: procura generale ha risposto a richieste chiarimenti ministro ... Il Tirreno

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Anche la procura generale di Milano, guidata dalla procuratrice Francesca Nanni, ha risposto alla richiesta di chiarimenti sollecitata dal ministro della Giustizia Carlo ...Uss ricomparirà in un video dalla Russia, in cui sosterrà di essere fuggito perché ... E non vengono revocati. Perché La procura generale milanese sostiene di aver rispettato le regole. E la corte ...