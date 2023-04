Russia, Prigozhin: "Putin fermi la guerra in Ucraina" (Di venerdì 14 aprile 2023) Mosca, 14 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo raggiunto gli obiettivi". Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente russo Vladimir Putin di cessare la guerra in Ucraina e concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. La Russia ha proclamato l'annessione di 4 regioni sottratte all'Ucraina: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La città di Kherson, occupata dai russi nelle fasi iniziali della guerra, da mesi è tornata sotto il controllo ucraino. Nelle altre zone del paese, si continua a combattere. "Per le autorità (della Federazione Russa) e per l'intera società, è necessario porre una qualche forma di coraggioso punto finale all' operazione militare speciale ", scrive Prigozhin su Telegram, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Mosca, 14 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo raggiunto gli obiettivi". Yevgeny, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente russo Vladimirdi cessare laine concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. Laha proclamato l'annessione di 4 regioni sottratte all': Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La città di Kherson, occupata dai russi nelle fasi iniziali della, da mesi è tornata sotto il controllo ucraino. Nelle altre zone del paese, si continua a combattere. "Per le autorità (della Federazione Russa) e per l'intera società, è necessario porre una qualche forma di coraggioso punto finale all' operazione militare speciale ", scrivesu Telegram, ...

