"Russia potrebbe usare Evan Gershkovich per ottenere concessioni da Usa" (Di venerdì 14 aprile 2023) L'analisi dell'Institute for the Study of War (ISW) dopo l'arresto del corrispondente del Wall Street Journal Gli analisti dell'Institute for the Study of War (ISW) suggeriscono che il Cremlino tenterà di utilizzare l'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich per ottenere concessioni dagli Stati Uniti. Secondo il think tank americano, Vladimir Putin avrebbe approvato personalmente l'arresto del giornalista e il coinvolgimento nella decisione del presidente russo potrebbe indicare che il Cremlino cercherà di utilizzare l'arresto come leva per ottenere concessioni dagli Stati Uniti". L'ambasciatore russo negli Stati Uniti ha intanto suggerito che "potrebbe essere il momento di ridurre il numero di giornalisti statunitensi in ...

