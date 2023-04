Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Il magnate-spia russo Artem Uss, con mandato di arresto internazionale, è evaso dai domiciliari a Milano e tornato… - rob_milano : @Adnkronos Un popolo imparentato con la Russia da sempre e condotto alla distruzione dagli USA che l'hanno scelto c… - DEEP_AI_Lab : @janavel7 Artem Uss è fuggito da Cascina Vione, poche centinaia di metri da Milano Tre il complesso residenziale co… -

... quando fu arrestato a Malpensa il 17 ottobre, era in compagnia della moglie, era stato "qualche giorno" ae stava "rientrando (via Turchia) in". Uss, per i giudici, "ha dimostrato di ...Era nata l'8 ottobre 2004 a, da genitori di origine nigeriana. Alta 1,92 centimetri, aveva ... in Messico, era stata sconfitta con l'Italia Under 18 nella finale dei mondiali contro lae ...Quando fu arrestato a Malpensa, il 17 ottobre scorso, Uss - aveva rimarcato la difesa - era in compagnia della moglie, era stato "qualche giorno ae stava rientrando, via Turchia, in". ...

Artem Uss, l'imprenditore fuggito da Milano e tornato in Russia: il ministro ordina ispezione MilanoToday.it

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni ha chiesto alla procura milanese informazioni sul sequestro di due cellulari e di carte di credito di Artem Uss, ...La difesa aveva anche fatto notare che l'imprenditore, quando fu arrestato a Malpensa il 17 ottobre, era in compagnia della moglie, era stato "qualche giorno" a Milano e stava "rientrando (via Turchia ...