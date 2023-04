Russia, Norvegia accusa: “Usa sue ambasciate a fini di spionaggio” (Di venerdì 14 aprile 2023) La direttrice del servizio di sicurezza: "I 15 diplomatici espulsi ieri erano agenti segreti che agivano sotto copertura diplomatica" L’intelligence della Norvegia accusa il governo russo di utilizzare le sue ambasciate e i suoi consolati “a fini di spionaggio”. “Non c’è motivo di pensare che la Russia abbia escluso la Norvegia dalle sue attività di spionaggio, come fa in altri Paesi”, ha dichiarato la direttrice del dipartimento di controspionaggio del servizio di sicurezza della Norvegia, Inger Hauglann, il giorno dopo la decisione del governo di Oslo di espellere 15 diplomatici russi. Hauglann ha spiegato che i diplomatici russi espulsi stavano “cercando informatori” mentre svolgevano “attività estranee alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) La direttrice del servizio di sicurezza: "I 15 diplomatici espulsi ieri erano agenti segreti che agivano sotto copertura diplomatica" L’intelligence dellail governo russo di utilizzare le suee i suoi consolati “adi”. “Non c’è motivo di pensare che laabbia escluso ladalle sue attività di, come fa in altri Paesi”, ha dichiarato la direttrice del dipartimento di controdel servizio di sicurezza della, Inger Hauglann, il giorno dopo la decisione del governo di Oslo di espellere 15 diplomatici russi. Hauglann ha spiegato che i diplomatici russi espulsi stavano “cercando informatori” mentre svolgevano “attività estranee alla ...

