Russia | Navalny in condizioni critiche per possibile avvelenamento

(Adnkronos) – Alexei Navalny, il più importante politico dell'opposizione russa, soffre di forti dolori allo stomaco, probabilmente causati da un avvelenamento ad azione lenta avvenuto in prigione. A dichiararloun suo stretto collaboratore, Ruslan Shaveddinov, precisando che la scorsa settimana è stata chiamata un'ambulanza per Navalny alla colonia penale di massima sicurezza IK-6 a Melekhovo, a circa 250 km a est di Mosca, dove è detenuto. "La situazione è critica, siamo tutti molto preoccupati", ha detto Shaveddinov al Guardian in un'intervista telefonica. "Non ci sono stati aggiornamenti sulle condizioni di salute di Navalny dall'ultimo arrivo dell'ambulanza", ha aggiunto, perché "le autorità carcerarie stanno facendo tutto il possibile per isolarlo e si sono rifiutate di farlo ...

