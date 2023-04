Russia | Medvedev | “Guerra con la Nato? Non so chi vincerà | ma la Polonia è destinata a sparire”

(Di venerdì 14 aprile 2023) “Questo paese è destia scomparire insieme al suo stupido primo ministro”. Tornano le minacce dell’ex presidente russo Dmitri, rivolte questa volta alla. A scatenare l’ira dell’attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, sono stati i commenti del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki sulla possibilità di unatra paesi. “Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l’Ucraina ha il diritto di colpire lae che non è preoccupato per unadellacontro la, perché quest’ultima la perderebbe in fretta”, ha scrittosu Twitter. “Non so chio perderà unadel genere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Medvedev minaccia il primo ministro polacco in questo modo: “Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l… - Adnkronos : L'ex presidente russo Dmitry Medvedev prevede la 'scomparsa della Polonia' nell'eventualità di una guerra fra la Na… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Medvedev: 'Con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà'. L'ex presidente russo attacca quello che d… - FrankCavern : 'NON SO CHI VINCERA' TRA NATO E RUSSIA...MA LA POLONIA SCOMPARIRA'' (Zio Medvedev) ; )))) - ValeryMell1 : RT @giovamartinelli: THREAD Dmitry Medvedev lancia un durissimo attacco al governo polacco: 'Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha dett… -

... l'eventuale scesa in campo della Cina a sostegno di Mosca e il possibile utilizzo di armi nucleari da parte della. Da mesi il ruolo diall'interno del Cremlino sembrerebbe essere ...... come nel giugno 2022, per avere sostenuto inoltre che lanon dovrebbe essere 'umiliata', ma ... Dmitry, il quale l'8 aprile scorso aveva sostenuto che l'Ucraina scomparirà perché ......Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire lae che non è preoccupato per una guerra della Nato contro la, perché quest'ultima la perderebbe in fretta'.:...

Medvedev, con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà Agenzia ANSA

Daniil Medvedev wasn't pulling any punches as he responded to Alexander Zverev following their late-night clash in Monte Carlo. After blowing two match points, the German slammed the world No 5 and ...Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has made another controversial statement against Ukraine, calling it is “an economically defunct country,” Hungarian newspaper Magyar Nemzet reported on April 14.