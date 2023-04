Rupert Murdoch lascia la sua quarta moglie Jerry Hall con una mail: “Ho deciso di mettere fine al matrimonio, ti contatterà il mio avvocato” (Di venerdì 14 aprile 2023) Se ancora portate rancore a quell’ex che vi ha lasciato con un messaggino su WhatsApp o – peggio – è sparito nel nulla facendo quello che in gergo si suol dire “ghosting”, consolatevi pensando a Rupert Murdoch, che ha lasciato la sua quarta moglie Jerry Hall con una gelida e asettica mail. Secondo quanto riporta il Guardian, il magnate 92enne nel giugno 2022 ha inviato un messaggio alla consorte dicendole: “Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sicuramente passato dei bei momenti, ma ho molto da fare… Il mio avvocato di New York contatterà immediatamente il tuo“. Secondo indiscrezioni, quando ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Se ancora portate rancore a quell’ex che vi hato con un messaggino su WhatsApp o – peggio – è sparito nel nulla facendo quello che in gergo si suol dire “ghosting”, consolatevi pensando a, che hato la suacon una gelida e asettica. Secondo quanto riporta il Guardian, il magnate 92enne nel giugno 2022 ha inviato un messaggio alla consorte dicendole: “, purtroppo hodi porreal nostro. Abbiamo sicuramente passato dei bei momenti, ma ho molto da fare… Il miodi New Yorkimmediatamente il tuo“. Secondo indiscrezioni, quando ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Rupert Murdoch lascia la sua quarta moglie Jerry Hall con una mail: “Ho deciso di mettere fine al matrimonio, ti co… - infoitcultura : Jerry Hall contro l’ex marito Rupert Murdoch: “Mi ha lasciata con una mail” - infoitcultura : Succession: nel divorzio tra Rupert Murdoch e Jerry Hall una clausola per non vendere informazioni alla serie - infoitcultura : Rupert Murdoch ha lasciato Jerry Hall per mail: «Ho deciso di mettere fine al matrimonio, ti contatterà il mio avvo… - infoitcultura : Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie per mail: «Abbiamo passato momenti belli, ma ho molto da fare» -