Rupert Murdoch lascia la quarta moglie con una mail: 'Ti contatterà il mio avvocato..' (Di venerdì 14 aprile 2023) lasciata con un messaggio . Un modo bizzarro per chiudere un matrimonio , ma Rupert Murdoch ha scelto questa modalità per lasciare la sua quarta moglie Jerry Hall. Secondo quanto riporta il Guardian, ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023)ta con un messaggio . Un modo bizzarro per chiudere un matrimonio , maha scelto questa modalità perre la suaJerry Hall. Secondo quanto riporta il Guardian, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fonteufficialeg : Si parla di Diletta Leotta, Martina Colombari, Maddalena Corvaglia, Rupert Murdoch, Jared Bell, Michelle Hunziker,… - EdvanderGeest : RT @antoguerrera: Rupert Murdoch: una email di 11 parole per divorziare dalla quarta moglie Jerry Hall E non è questo l'unico particolare… - infoitcultura : Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie via e-mail: “Bei momenti ma ho molto da fare” - sandoly : RT @antoguerrera: Rupert Murdoch: una email di 11 parole per divorziare dalla quarta moglie Jerry Hall E non è questo l'unico particolare… - Gianni_gian13 : RT @infoitcultura: Rupert Murdoch lascia la sua quarta moglie Jerry Hall con una mail: “Ho deciso di mettere fine al matrimonio, ti contatt… -