Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie con una email (Di venerdì 14 aprile 2023) “Jerry, mi spiace ma ho deciso di terminare il nostro matrimonio”. Con queste poche parole Rupert Murdoch avrebbe deciso di divorziare dalla sua quarta moglie, Jerry Hall, in una email brutale e inaspettata nel giugno del 2022. La donna – secondo quanto raccontato da Vanity Fair in un articolo a firma Gabriel Sherman – sarebbe rimasta “sconvolta”, “distrutta”, “umiliata”, secondo il racconto degli amici, anche perché “io e Rupert non avevamo mai litigato”. In realtà la email continuava con un altro paio di frasi: “Siamo stati bene insieme, ma ora ho da fare… il mio avvocato di New York ti contatterà immediatamente”. Stop. Fine della storia. Ma non è l’unico particolare sensazionale del divorzio tra il 92enne Tycoon e la 66enne attrice ed ex supermodella americana, in ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) “Jerry, mi spiace ma ho deciso di terminare il nostro matrimonio”. Con queste poche paroleavrebbe deciso di divorziare dalla sua, Jerry Hall, in unabrutale e inaspettata nel giugno del 2022. La donna – secondo quanto raccontato da Vanity Fair in un articolo a firma Gabriel Sherman – sarebbe rimasta “sconvolta”, “distrutta”, “umiliata”, secondo il racconto degli amici, anche perché “io enon avevamo mai litigato”. In realtà lacontinuava con un altro paio di frasi: “Siamo stati bene insieme, ma ora ho da fare… il mio avvocato di New York ti contatterà immediatamente”. Stop. Fine della storia. Ma non è l’unico particolare sensazionale del divorzio tra il 92enne Tycoon e la 66enne attrice ed ex supermodella americana, in ...

