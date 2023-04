Runner ucciso, lo Zoosafari di Fasano pronto ad accogliere l’orsa JJ4 per evitare l’abbattimento: “Per lei una struttura ex novo” (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo Zoosafari di Fasano si schiera contro l’abbattimento dell’orsa JJ4, che nei giorni scorsi ha aggredito e ucciso a Caldes il 26enne Andrea Papi. Gli amministratori della struttura, in una nota, si dichiarano pronti ad accogliere l’animale nello zoo in provincia di Brindisi. Dopo l’uccisione del Runner, è stata avviata la procedura di abbattimento dell’orsa (l’ordinanza, secondo le ultimissime notizie, è stata sospesa dal Tar di Trento). La struttura dello Zoosafari che ha dato la propria disponibilità ad ospitare l’animale è una vasta area di macchia mediterranea in cui è stato realizzato un percorso natura (safari) con la presenza di tigri, zebre, giraffe, elefanti, leoni, cervi, cammelli, orsi dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Lodisi schiera controdelJJ4, che nei giorni scorsi ha aggredito ea Caldes il 26enne Andrea Papi. Gli amministratori della, in una nota, si dichiarano pronti adl’animale nello zoo in provincia di Brindisi. Dopo l’uccisione del, è stata avviata la procedura di abbattimento del(l’ordinanza, secondo le ultimissime notizie, è stata sospesa dal Tar di Trento). Ladelloche ha dato la propria disponibilità ad ospitare l’animale è una vasta area di macchia mediterranea in cui è stato realizzato un percorso natura (safari) con la presenza di tigri, zebre, giraffe, elefanti, leoni, cervi, cammelli, orsi dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Lo Zoosafari di Fasano contro l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: 'Portatela da noi: per… - GassmanGassmann : La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà… - Corriere : «Abbattere quell’orsa non mi darà indietro il mio Andrea»: la lettera della madre del runner ucciso - kiki_viola8 : RT @GassmanGassmann: La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà ind… - anastasiamadam : RT @DalilaAdrower: 'Uccidere l’#orso che ha dilaniato il runner non ha senso se non quello della vendetta, così come continuare a credersi… -