Runner ucciso dall'orso, esposto in Procura del Partito animalista: Chiarire responsabilità umane (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Partito animalista ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Trento, chiedendo di Chiarire "le possibili responsabilità umane e delle istituzioni" per la morte di Andrea Papi, il Runner di 26 anni ucciso dall'orso Jj4 nei boschi del monte Peller. Il Partito, in particolare, chiede di approfondire le questioni relative alla responsabilità del monitoraggio di Jj4 e alla predisposizione dei piani di prevenzione, gestione e sicurezza del progetto Life Ursus. "Risulta del tutto inutile l'abbattimento dell'orso disposto con ordinanza dalla Provincia di Trento in questi giorni che, inutile ai fini della sicurezza, sarebbe anche di intralcio alla gestione delle future ...

