Runner ucciso da orso, i genitori: “No abbattimento ma giustizia” (Di venerdì 14 aprile 2023) Le loro parole sul pronunciamento del Tar di Trento “Sono contro l’abbattimento anch’io, però, anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio”. Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, il Runner 26enne ucciso in Trentino dall’orso Jj4, commenta così la notizia della sospensione dell’ordinanza di abbattimento dell’orso da parte del Tar di Trento, che ha accolto il ricorso presentato dalla Lav. Ai microfoni del programma di Rai1 ‘La Vita in Diretta’ i genitori del giovane chiedono giustizia. “Lui è andato semplicemente per una passeggiata come tutti i ragazzi fanno qui, come tutti i cittadini, i turisti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Le loro parole sul pronunciamento del Tar di Trento “Sono contro l’anch’io, però, anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglioe basta per mio figlio”. Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, il26ennein Trentino dall’Jj4, commenta così la notizia della sospensione dell’ordinanza didell’da parte del Tar di Trento, che ha accolto il ricpresentato dalla Lav. Ai microfoni del programma di Rai1 ‘La Vita in Diretta’ idel giovane chiedono. “Lui è andato semplicemente per una passeggiata come tutti i ragazzi fanno qui, come tutti i cittadini, i turisti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà… - repubblica : Lo Zoosafari di Fasano contro l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: 'Portatela da noi: per… - Corriere : «Abbattere quell’orsa non mi darà indietro il mio Andrea»: la lettera della madre del runner ucciso - faisaluc2 : RT @faisaluc2: NO ALL'UCCISIONE DELL'ORSA Runner ucciso da orso, Oipa: 'Si prenda esempio dal Parco nazionale d'Abruzzo' - Silvy6701 : RT @Emilystellaemi2: Il Tar sospende l’abbattimento dell’orsa che ha ucciso il runner trentino Andrea Papi -