Runner morto in Trentino, il Tar salva l’orsa Jj4: sospeso l’abbattimento (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – l’orsa Jj4, per ora, non verrà uccisa. l Tar di Trento ha infatti sospeso l’ordinanza di abbattimento firmata l’8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. A renderlo noto è l’associazione Lav (Lega Anti Vivisezione), che aveva presentato un ricorso contro il provvedimento. l’orsa era finita nel mirino delle autorità dopo per aver ucciso il Runner 26enne Andrea Papi nei boschi nei pressi di Caldes. Il Tar ha quindi accolto le motivazioni formulate dalla Lav. E non è neppure la prima volta che accade, perché due anni fa il Tribunale amministrativo annullò la prima ordinanza che decretava la morte di Jj4, dopo un’aggressione ai danni di un padre e suo figlio, Fabio e Christian Misseroni, nei boschi del Trentino. “Vittoria! Accolte le motivazioni del nostro ricorso. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr –Jj4, per ora, non verrà uccisa. l Tar di Trento ha infattil’ordinanza di abbattimento firmata l’8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. A renderlo noto è l’associazione Lav (Lega Anti Vivisezione), che aveva presentato un ricorso contro il provvedimento.era finita nel mirino delle autorità dopo per aver ucciso il26enne Andrea Papi nei boschi nei pressi di Caldes. Il Tar ha quindi accolto le motivazioni formulate dalla Lav. E non è neppure la prima volta che accade, perché due anni fa il Tribunale amministrativo annullò la prima ordinanza che decretava la morte di Jj4, dopo un’aggressione ai danni di un padre e suo figlio, Fabio e Christian Misseroni, nei boschi del. “Vittoria! Accolte le motivazioni del nostro ricorso. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interve… - MediasetTgcom24 : Runner morto in Trentino, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 #orsa #jj4 #runner #trentino #tar #14aprile - enpaonlus : Runner trovato morto nei boschi del Trentino, è stato ucciso da un orso? Gli animalisti:”No a facili accuse verso g… - IlPrimatoN : Accolto il ricorso della Lav, il tribunale amministrativo salva (per ora) l'orsa Jj4 che ha ucciso il runner Andrea… - leliriko : RT @enpaonlus: Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interventi da pa… -