Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Italia contro l’Irlanda per iniziare a vincere (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna il TikTok Women’s Six Nations e torna in campo domani pomeriggio l’Italia di Nanni Raineri che a Parma affronterà l’Irlanda. Le due formazioni sono ancora a caccia della prima vittoria e per le azzurre la chance di provare a iniziare un filotto di successi per chiudere in crescita il torneo. l’Italia, infatti, ha iniziato il torneo affrontando le due formazioni più forti, Francia e Inghilterra, mostrando ottimi tratti di gioco, spaventando le transalpine, ma il “vero” torneo per le azzurre inizia domani. l’Irlanda è in profonda crisi, Galles e Scozia sono alla portata dell’Italia, e dunque da domani pomeriggio Stefan e compagne sono chiamate a unire al bel gioco anche i risultati. E possono farlo. Per la partita con l’Irlanda Raineri deve rinunciare a Ostuni ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna il TikTok Women’s Six Nations e torna in campo domani pomeriggiodi Nanni Raineri che a Parma affronterà. Le due formazioni sono ancora a caccia della prima vittoria e per le azzurre la chance di provare aun filotto di successi per chiudere in crescita il torneo., infatti, ha iniziato il torneo affrontando le due formazioni più forti, Francia e Inghilterra, mostrando ottimi tratti di gioco, spaventando le transalpine, ma il “vero” torneo per le azzurre inizia domani.è in profonda crisi, Galles e Scozia sono alla portata del, e dunque da domani pomeriggio Stefan e compagne sono chiamate a unire al bel gioco anche i risultati. E possono farlo. Per la partita conRaineri deve rinunciare a Ostuni ...

