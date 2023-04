Rublev-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Andrey Rublev affronterà Taylor Fritz nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Entrambi arrivano a questo appuntamento dopo delle vittorie nette e senza fare troppa fatica. Rublev si è imposto su Jan-Lennard Struff, mentre di sicuro spessore è stato il successo di Fritz, che ha eliminato il due volte campione in carica Tsitsipas nei quarti di finale. I precedenti vedono lo statunitense in vantaggio quattro a due, avendo vinto anche gli ultimi tre incontri disputati. Nessuno di questi però si è giocato sul rosso, superficie sulla quale il tennista russo di fatto è cresciuto, allenandosi sin da junior in Spagna. Fritz ha in ogni caso dimostrato di aver perfezionato ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Andreyaffronterà Taylornelladeldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Entrambi arrivano a questo appuntamento dopo delle vittorie nette e senza fare troppa fatica.si è imposto su Jan-Lennard Struff, mentre di sicuro spessore è stato il successo di, che ha eliminato il due volte campione in carica Tsitsipas nei quarti di finale. I precedenti vedono lo statunitense in vantaggio quattro a due, avendo vinto anche gli ultimi tre incontri disputati. Nessuno di questi però si è giocato sul rosso, superficie sulla quale il tennista russo di fatto è cresciuto, allenandosi sin da junior in Spagna.ha in ogni caso dimostrato di aver perfezionato ...

