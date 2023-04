Ruba sassi dagli scavi di Ercolano | fermato turista canadese

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAi Carabinieri della locale Tenenza – su segnalazione del personale della vigilanza – sono intervenuti negliarcheologici. Poco prima un– un 55enne– era statoai varchi di uscita dal sito. Nello zaino una bustina con all’interno dei piccoliaccertamenti è emerso che l’uomo, passeggiando tra gli antichi sentieri, aveva raccolto deiprivi di alcun valore culturale – ma comunque patrimonio non suo – per poi custodirli in una busta. Un gesto che è costato aluna denuncia per tentato furto di beni culturali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Ercolano, ruba sassi privi valore negli scavi: denunciato turista [aggiornamento delle 10:13] -

...'Juventuse ha sempre rubato'. Addirittura la Rai manda in onda un 'film' dal titolo 'Er gol de Turone era bono!', vernacolare e menzognera leggenda di oltre 40 anni fa, già sbugiardata da...QUINTO END - Treamericani e un tiro per l'Italia. QUINTO END - Italia che deve gestire il ... TERZO END - L'Italiala mano mettendo a segno tre punti, 5 - 1. TERZO END - Retornaz riesce a ......qualcosa al ladro, ma chi piange per un dolore vano,qualcosa a se stesso. (William ...Kaspar Lavater) Ripenso al tuo sorriso e per me è come lo scorgere l'acqua limpida per caso tra i...

Ercolano, ruba sassi privi valore negli scavi: denunciato turista La Repubblica

Turista ruba sassolini antichi dagli scavi di Ercolano: denunciato. Un gesto che è costato al turista una denuncia per tentato furto ...“Nel caso, per carità, non favorite la Juve!” Siamo ancora lì, a Calciopoli o Farsopoli (scegliete voi). Non si scandalizzò nessuno quando la massima autorità calcistica dell' epoca, Franco Carraro, p ...