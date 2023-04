Ronaldo vuole Zidane o Mourinho all’Al-Nassr | avviati i contatti con il francese

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lo rivela Cbs secondo cui Cristiano, dopo aver fatto fuori Rudi Garcia dalla panchina dell’Al-, adesso vorrebbe al suo fianco uno fra. In questo momento sulla panchina che fu di Garcia c’è Dinko Jelicic. A dirlo all’emittente americana è una fonte vicina alla squadra araba: “hanno piani ambiziosi per il loro prossimo allenatore, con i vincitori della Champions Leaguein cima alla lista. Questi nomi sono stati individuati in collaborazione con Cristiano“. Il tecnicosarebbe stato già contattato d: “Una fonte vicina al club indica che un’iniziale offerta verbale è stato girata a ...

Il club è intenzionato a continuare a crescere e per farloun allenatore di livello top. ... c'è in tutto questo l'influsso determinante di Cristiano, che nella sua nuova avventura in ...Una danza cheesprimere il desiderio di osare ed oltrepassare i confini , proprio come...l'attenzione sul prodotto grazie alla notorietà dei personaggi "I cereali ufficiali di" ma ...... ripartendo da un gruppo che si sente l'azzurro nel cuore, chevincere insieme lavorando e ... Quando è in Qatar si sprecavano i paragoni con Cristiano, ho sempre detto che è impossibile ...

L'accoppiata Cristiano Ronaldo-Zinedine Zidane potrebbe ricomporsi: dopo l'esonero di Rudi Garcia, l'Al-Nassr è alla ricerca di un nuovo allenatore e nella lista dei possibili candidati, stilata anche ...Robin Gosens vuole la Germania, mirino su Fabiano Parisi (Empoli ... (West Ham), un’altra a Goncalo Ramos (Benfica), considerato l’erede di Cristiano Ronaldo in Portogallo. Un pezzo pregiato sarà ...