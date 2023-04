Romina Carrisi contro Oggi è un Altro Giorno | «Mi bloccano in diretta»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 aprile 2023)polemica con gli autori diè un. Approfittando di un tweet che le era stato indirizzato da uno spettatore, la figlia di Al Bano ePower ha lanciato una frecciatinagli autori del programma di Serena Bortone. Come è noto, partecipa in qualità di "affetto stabile", ma gli interventi che fa insono davvero esigui e questa situazione inizia a starle stretta, tanto da manifestare pubblicamente una certa sofferenza. «Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?», questo il tweet critico indirizzato ache l'ha spinta a replicare. Non l'ha fatto per alzare un polverone, ma rappresenta una sorta di grido ...