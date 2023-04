Roman Polanski: Samantha Geimer, vittima di violenza nel 1977, difende il regista: "Ha scontato la sua pena" (Di venerdì 14 aprile 2023) Emmanuelle Seigner ha intervistato per il magazine francese Le Point Samantha Geimer, violentata da Roman Polanski nel 1977, che ha difeso il regista sostenendo abbia già scontato la sua pena. Emmanuelle Seigner ha intervistato, per il magazine francese Le Point, Samantha Geimer, la donna che quando aveva 13 anni è stata violentata da Roman Polanski, marito dell'attrice. La sua nuova testimonianza è in difesa del regista che sta ancora facendo i conti con quanto accaduto nel 1977 dal punto di vista legale. Roman Polanski, alla fine degli anni '70, ha infatti trascorso 42 giorni in prigione dopo essere stato arrestato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Emmanuelle Seigner ha intervistato per il magazine francese Le Point, violentata danel, che ha difeso ilsostenendo abbia giàla sua. Emmanuelle Seigner ha intervistato, per il magazine francese Le Point,, la donna che quando aveva 13 anni è stata violentata da, marito dell'attrice. La sua nuova testimonianza è in difesa delche sta ancora facendo i conti con quanto accaduto neldal punto di vista legale., alla fine degli anni '70, ha infatti trascorso 42 giorni in prigione dopo essere stato arrestato ...

