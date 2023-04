Roma World, apre il parco a tema di Cinecittà dedicato alle origini della Capitale (Di venerdì 14 aprile 2023) Una giornata nell'antica Roma. Con la possibilità di vestirsi da gladiatore, passeggiare tra le vie del mercato e visitare il Castrum, il forte delle truppe legionarie con tanto di torrette di avvistamento e tende militari. Domani apre i battenti Roma World, il parco a tema di Cinecittà World dedicato alle origini della Capitale. Si parte con la simulazione del combattimento della “Legio Italica”, per poi passare allo spettacolo dei rapaci e al combattimento dei gladiatori. Nel parco, che in questi mesi sarà set di una produzione americana sui gladiatori (Those about to die, un film di Roland Emmerich con Anthony Hopkins), si potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Una giornata nell'antica. Con la possibilità di vestirsi da gladiatore, passeggiare tra le vie del mercato e visitare il Castrum, il forte delle truppe legionarie con tanto di torrette di avvistamento e tende militari. Domanii battenti, ildi. Si parte con la simulazione del combattimento“Legio Italica”, per poi passare allo spettacolo dei rapaci e al combattimento dei gladiatori. Nel, che in questi mesi sarà set di una produzione americana sui gladiatori (Those about to die, un film di Roland Emmerich con Anthony Hopkins), si potrà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rominapetrini2 : NON MI PIACE!!! MI FA SCHIFO!!! #Master #DarioArkel #UniGe #UniFi #Lumsa #Genova #Firenze #Roma #University #World… - rominapetrini2 : NON MI PIACE!!! MI FA SCHIFO!!! #Master #DarioArkel #UniGe #UniFi #Lumsa #Genova #Firenze #Roma #University #World… - OhanaFamilies : RT @rominapetrini2: @il_piccolo NON MI PIACE!!! MI FA SCHIFO!!! #Master #DarioArkel #UniGe #UniFi #Lumsa #Genova #Firenze #Roma #Universit… - OhanaFamilies : RT @rominapetrini2: @il_piccolo NON MI PIACE!!! MI FA SCHIFO!!! #Master #DarioArkel #UniGe #UniFi #Lumsa #Genova #Firenze #Roma #Universit… -