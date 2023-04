Roma. Voli non di linea, buco sui versamenti delle imposte: bussa il fisco (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma – Dopo aver rilevato il trasporto di 15.500 passeggeri “fantasma”, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate 161 società per l’omesso versamento dell’imposta sui trasporti aerei non di linea. E’ il bilancio di un piano di controlli attuato dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ciampino presso gli scali aeroportuali “G.B. Pastine” e Roma Urbe, che hanno riguardato compagnie operanti nei servizi di aerotaxi ed elitaxi personalizzati. Incrociando le informazioni ritraibili dai documenti di viaggio emessi direttamente dal vettore o dalle società che curano l’assistenza a terra dei passeggeri, con i dati riguardanti gli effettivi versamenti relativamente al quinquennio 2018 – 2022, sono state individuate posizioni significative che sono state sottoposte a ulteriori ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023)– Dopo aver rilevato il trasporto di 15.500 passeggeri “fantasma”, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno segnalato all’AgenziaEntrate 161 società per l’omesso versamento dell’imposta sui trasporti aerei non di. E’ il bilancio di un piano di controlli attuato dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ciampino presso gli scali aeroportuali “G.B. Pastine” eUrbe, che hanno riguardato compagnie operanti nei servizi di aerotaxi ed elitaxi personalizzati. Incrociando le informazioni ritraibili dai documenti di viaggio emessi direttamente dal vettore o dalle società che curano l’assistenza a terra dei passeggeri, con i dati riguardanti gli effettivirelativamente al quinquennio 2018 – 2022, sono state individuate posizioni significative che sono state sottoposte a ulteriori ...

