Roma-Udinese quando si gioca? Programma, orario d'inizio, tv, probabili formazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) La domenica della trentesima giornata di Serie A si concluderà con la partita tra Roma e Udinese. I giallorossi sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e hanno necessario bisogno di blindare il proprio piazzamento contro i bianconeri, che ormai hanno ben poco da chiedere al loro campionato. Giallorossi che dovranno fare ancora a meno di Rick Karsdorp e di Ola Solbakken, ma non hanno ancora chiaro quale sarà l'assetto offensivo. Durante la sfida di Europa League con il Feyenoord Mourinho ha perso sia Abraham che Dybala per infortunio e dovrà correre ai ripari. In avanti chance per Belotti, dietro di lui Wijnaldum con Pellegrini. In casa bianconera invece gli assenti sono i soliti Deulofeu ed Ebosse. Mister Sottil sembra intenzionato a confermare il suo 3-5-2, con Success favorito per affiancare Beto e Lovric titolare, mentre per ...

