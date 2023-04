Roma, obiettivo Houssem Aouar: guarda i suoi migliori gol con il Lione (Di venerdì 14 aprile 2023) Il giocatore classe '98 è un gioiello del calcio francese e una pedina fondamentale del centrocampo dell'Olympique Lione. Dal settore giovanile alla ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Il giocatore classe '98 è un gioiello del calcio francese e una pedina fondamentale del centrocampo dell'Olympique. Dal settore giovanile alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Prossimo obiettivo: Torino-Roma... ?? #ASRoma - joseseiperme : RT @ExiledRomanista: Le opinioni serene spesso vengono da chi é lontano. Non voglio tirare acqua al mio mulino, non é quello l'obiettivo. V… - ExiledRomanista : Le opinioni serene spesso vengono da chi é lontano. Non voglio tirare acqua al mio mulino, non é quello l'obiettivo… - Milannews24_com : Sfuma un obiettivo del #Milan - LUIGIVACCARO5 : RT @s02526371: ATTENZIONE, IMPORTANTISSIMO Membri African National Congress,partito al governo in Sudafrica,hanno chiesto ritiro dallo Stat… -