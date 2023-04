Roma non più in ansia per Dybala: l'esito degli esami (Di venerdì 14 aprile 2023) Moderato ottimismo in casa Roma per le condizioni fisiche di Paulo Dybala. L'attaccante argentino si è infortunato durante la partita... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Moderato ottimismo in casaper le condizioni fisiche di Paulo. L'attaccante argentino si è infortunato durante la partita...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiccotesta : A Ruotolo fa il controcanto Rampelli di Fratelli d Italia. Il termovalorizzatore? Forse si ma piccolo e non lì dov… - jacopocoghe : I Figli non si comprano, #uteroinaffitto diventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e ne… - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - MaF48752029 : @angelomadonia8 Proprio bello e belli! Peccato non essere di Roma !!!???? - franchespo : In vista di giovedì, spero si tratti solo di una scelta e non di un ulteriore problema da affrontare. La sintesi è… -