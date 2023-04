Roma, Mourinho pensa a un attaccante del Liverpool (Di venerdì 14 aprile 2023) La Roma sta iniziando a gettare le basi per la prossima stagione. A Trigoria iniziano a delineare il profilo ideale per l'attacco, visto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Lasta iniziando a gettare le basi per la prossima stagione. A Trigoria iniziano a delineare il profilo ideale per l'attacco, visto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FeyenoordRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - OfficialASRoma : Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ???… - TuttoASRoma : Mourinho: “Fatto il massimo, ko ingiusto. All’Olimpico possiamo ribaltarla” - MaStep92__ : RT @CampiMinati: Recap allenatori E. League: Amorim (Sporting) ha perso Ten Hag (United) ha pareggiato Mourinho (Roma) ha perso Mendilibar… -