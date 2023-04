Roma: Mourinho ha capito quale sia la consistenza del Feyenoord? (Di venerdì 14 aprile 2023) Giovedì José Mourinho dovrà affrontare il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, ma il portoghese ha capito la sua consistenza? Alla vigilia della gara del de Kuip, José Mourinho era stato categorico su due concetti: il quarto di finale di Europa League non c’entrava nulla con l’ultimo atto della Conference League per un semplice fatto: non si può cancellare quel verdetto favorevole a lui e alla sua Roma; in più, l’avversario di quest’anno è profondamente cambiato in tanti effettivi e lui non aveva nascosto il valore di coloro che verosimilmente diventeranno campioni d’Olanda e disputeranno l’edizione 2023-24 della Champions League: «Affrontiamo una buona squadra, un’ottima squadra. Quindi dobbiamo mostrare il nostro lato migliore, dobbiamo essere molto bravi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Giovedì Josédovrà affrontare ilnel ritorno dei quarti di finale di Europa League, ma il portoghese hala sua? Alla vigilia della gara del de Kuip, Joséera stato categorico su due concetti: il quarto di finale di Europa League non c’entrava nulla con l’ultimo atto della Conference League per un semplice fatto: non si può cancellare quel verdetto favorevole a lui e alla sua; in più, l’avversario di quest’anno è profondamente cambiato in tanti effettivi e lui non aveva nascosto il valore di coloro che verosimilmente diventeranno campioni d’Olanda e disputeranno l’edizione 2023-24 della Champions League: «Affrontiamo una buona squadra, un’ottima squadra. Quindi dobbiamo mostrare il nostro lato migliore, dobbiamo essere molto bravi ...

