Roma | Mourinho | “Ecco quanto staranno fuori Abraham e Dybala”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FeyenoordRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - OfficialASRoma : Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ???… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - 205Justfabio : RT @CampiMinati: Recap allenatori E. League: Amorim (Sporting) ha perso Ten Hag (United) ha pareggiato Mourinho (Roma) ha perso Mendilibar… - massi19732 : RT @g_iallorossi: Mourinho e Pinto sulle tracce di James #Justin, terzino destro 25enne del #Leicester. Primi contatti. Nonostante l'info… -

I due attaccanti indisponibili dopo gli infortuni di Rotterdam, El Shaarawy e Belotti titolari- Oltre il danno, la beffa. La trasferta di Rotterdam ha lasciato il segno in casanon tanto per la sconfitta per 1 - 0, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno dell'Olimpico, quanto per gli infortuni di Paulo Dybala e Tammy Abraham, che si aggiungono al già ...Due attaccanti KO nei giallorossi, emergenza ora per misterin campionatoGiovedì Josédovrà affrontare il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, ma il portoghese ha capito la sua consistenza Alla vigilia della gara del de Kuip, Joséera stato categorico su due concetti: il quarto di finale di Europa League non c'entrava nulla con l'ultimo atto della Conference League ...

Calciomercato Roma, futuro Mourinho e nuovo annuncio in diretta di Bruno Fernandes. “Ecco chi allenerà il prossimo anno”. Come sovente evidenziato, il futuro dell’attuale mister della Roma rappresenta ...Doppia tegola per la Roma in vista dei prossimi impegni della stagione. Nella sfida di ieri in Europa League in casa del Feyernoord, infatti, mister Mourinho ha perso per infortunio sia Dybala che ...