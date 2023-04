Roma, infortuni Dybala e Abraham: ci sono novità (Di venerdì 14 aprile 2023) La Roma ha perso il primo atto di quarti di finale contro il Feyenoord per 1-0, in terra olandese. Un match decisamente strano, caratterizzato dalla sfortuna per il club giallorosso. Una Roma che ha perso nella stessa partita, causa infortuni, sia Dybala che Abraham. Il primo costretto al cambio per un problema di natura muscolare, il secondo fermato da una lussazione alla spalla. Di mezzo anche il rigore sbagliando da Lorenzo Pellegrini nel corso del primo tempo, un goal che avrebbe decisamente cambiato le sorti della gara, che poi ha preso la direzione opposta premiando la caparbietà del Feyenoord. Nel secondo tempo, infatti, la squadra olandese si è portata in vantaggio, con la squadra giallorossa che, da quel momento in poi, le ha provate tutte pur di raddrizzare una partita decisamente ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 aprile 2023) Laha perso il primo atto di quarti di finale contro il Feyenoord per 1-0, in terra olandese. Un match decisamente strano, caratterizzato dalla sfortuna per il club giallorosso. Unache ha perso nella stessa partita, causa, siache. Il primo costretto al cambio per un problema di natura muscolare, il secondo fermato da una lussazione alla spalla. Di mezzo anche il rigore sbagliando da Lorenzo Pellegrini nel corso del primo tempo, un goal che avrebbe decisamente cambiato le sorti della gara, che poi ha preso la direzione opposta premiando la caparbietà del Feyenoord. Nel secondo tempo, infatti, la squadra olandese si è portata in vantaggio, con la squadra giallorossa che, da quel momento in poi, le ha provate tutte pur di raddrizzare una partita decisamente ...

