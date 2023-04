Roma, il sindaco Gualtieri gioca a scopa con lo smartphone durante la riunione del Consiglio (Di venerdì 14 aprile 2023) Una partita a scopa giocata sullo smartphone fa scoppiare la polemica in Campidoglio. Protagonista il sindaco Roberto Gualtieri, immortalato in un video di pochi secondi pubblicato da Affaritaliani.it. L’ex ministro dell’Economia è stato filmato durante una seduta del Consiglio comunale incentrata sull’acquisizione delle quote della società Multiservizi da parte del Comune. Le immagini – riprese da uno scranno sopra il suo – lo riprendono dall’alto mentre è intento nella scelta tra denari, coppe, spade e bastoni nel corso della riunione in aula Giulio Cesare. Le immagini risalgono allo scorso 2 febbraio e hanno provocato l’immediata presa di posizione delle opposizioni. “Tutto il resto è noia caro sindaco…”, ha scritto su Facebook ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Una partita ata sullofa scoppiare la polemica in Campidoglio. Protagonista ilRoberto, immortalato in un video di pochi secondi pubblicato da Affaritaliani.it. L’ex ministro dell’Economia è stato filmatouna seduta delcomunale incentrata sull’acquisizione delle quote della società Multiservizi da parte del Comune. Le immagini – riprese da uno scranno sopra il suo – lo riprendono dall’alto mentre è intento nella scelta tra denari, coppe, spade e bastoni nel corso dellain aula Giulio Cesare. Le immagini risalgono allo scorso 2 febbraio e hanno provocato l’immediata presa di posizione delle opposizioni. “Tutto il resto è noia caro…”, ha scritto su Facebook ...

