Roma, il sindaco Gualtieri gioca a carte sul cellulare in Consiglio Comunale: le foto 'rubate' (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di Roma , Roberto Gualtieri , 'pizzicato' dagli obiettivi dei cronisti mentre gioca a carte sul cellulare in Consiglio Comunale . Il video, pubblicato ieri da Affari italiani, ritrae il ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) Ildi, Roberto, 'pizzicato' dagli obiettivi dei cronisti mentresulin. Il video, pubblicato ieri da Affari italiani, ritrae il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Polemica sul sindaco Gualtieri: «Gioca a carte sul telefonino mentre è in consiglio comunale» - Affaritaliani : Gualtieri: la “scopetta galeotta” in Consiglio Comunale Contro la noia Multiservizi, il sindaco prende una pausa Ec… - lucianonobili : Di nuovo dal PD della Schlein arriva un No al #Termovalorizzatore di Roma. La stessa posizione di Conte e del M5S.… - Pippo_Moscuzza : RT @comitato_daje: ???'Non permetterò che si interrompa questo processo di cambiamento atteso da tempo. Lo attendono e lo meritano Roma e i… - giuaddo99 : #Roma, #Gualtieri ripreso mentre gioca a «scopa» sul cellulare in Consiglio comunale Signori e Signore ecco i… -