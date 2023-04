Roma, il monopattino elettrico è “modificato” con una sedia da ufficio: la bravata al quartiere Coppedé. E il video fa il giro del web (Di venerdì 14 aprile 2023) Una sedia da ufficio, di quelle con le rotelle, attaccata con il nastro adesivo a un monopattino elettrico per andare in giro “comodamente” seduti. È quanto andato in scena per le strade di Roma, nel quartiere Coppedè. Il video della bravata è stato diffuso da Welcome to favelas ed è diventato in poco tempo virale. Alla guida della nuova versione di monopattino un ragazzo ripreso con ogni probabilità da un suo amico che, forse consapevole del gesto spregiudicato, commenta: “Stai a Welcome to favelas”. Nel video il giovane usa il monopattino “modificato” come fosse uno scooter e, nonostante la macchina in arrivo, si immette su una rotatoria. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Unada, di quelle con le rotelle, attaccata con il nastro adesivo a unper andare in“comodamente” seduti. È quanto andato in scena per le strade di, nelCoppedè. Ildellaè stato diffuso da Welcome to favelas ed è diventato in poco tempo virale. Alla guida della nuova versione diun ragazzo ripreso con ogni probabilità da un suo amico che, forse consapevole del gesto spregiudicato, commenta: “Stai a Welcome to favelas”. Nelil giovane usa il” come fosse uno scooter e, nonostante la macchina in arrivo, si immette su una rotatoria. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Roma, il monopattino elettrico è “modificato” con una sedia da ufficio: la bravata al quartiere Coppedé. E il video… - Open_gol : Il filmato è stato pubblicato dalla pagina Instagram 'Welcome to Favelas' - CorriereCitta : Roma, follia sulle strade della Capitale: il monopattino ‘modificato’ con la sedia d’ufficio - PressReview99 : Scontro tra auto e monopattino all'alba: 31enne muore dopo la corsa in ospedale a Tradate - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un 30enne ha perso la vita dopo un incidente con il monopattino elettrico. Stava percorrendo via Roma a Limido Comasco quando… -