(Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà tutto da rifare per glida operare all’interno dei Piani di Zona di, dove in questa giornata era prevista la liberazione di quattro locali. Salterà invece tutto, sotto ordinanza delEsecutivo che aveva preso in mano la delicata faccenda delle occupazioni abusive all’interno delle palazzine comunali dentro il territorio dell’XI Municipio di. Gli inquilini di quegli appartamenti oggi tirano un sospiro di sollievo, considerato come erano arrivati a protestare in maniera estrema per questa decisione del Campidoglio: uno di loro, addirittura, stava portando avanti uno sciopero della fame da diversi giorni, appostato con un camper davanti la sede dell’AssessoratoPolitiche Sociali del Municipio XI. Salta lo sfratto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono… - CorriereCitta : Roma, il giudice sospende gli sfratti previsti alle case popolari di Ponte Galeria - SoniaLaVera : RT @madforfree: Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono state bo… - Luca_Luciani72 : RT @madforfree: Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono state bo… - ziabicia : RT @madforfree: Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono state bo… -

Nell'altro anticipo delle 20.45 tra Spezia e Lazio fermato dalsportivo Bastoni mentre ... Alle 20.45 si gioca- Udinese. I giallorossi senza Karsdorp, Dybala, Abraham e Solbakken, i ...... trascendendo dal ruolo naturale delper ergersi a elemento regolatore dell'ordine ... Ci provò un Pm di, Misiani. Ne incaricarono un ufficiale di polizia, il maggiore Francesco D'Agostino, ...... presso il Restaurant Bar Obicà - Parlamento in Via di Via dei Prefetti, 26a, in, si terrà un ... Direttore della Centrale Anticrimine della Polizia di Stato; ilLuigi Mazzella, già ...

Giustizia: mancano mezzi e personale, giudice di pace di Roma verso la paralisi Radio Colonna

Ieri il giudice monocratico Milena Granata di Pordenone ha stabilito ... il suo nome è falso come il suo ruolo in una multinazionale e non ha nemmeno un attico a Roma. Si copre poi che Armando Gregory ...Stefano Palazzi, Presidente del Tribunale Militare Roma e Giudice Sportivo della Serie C, ha parlato della Giustizia Sportiva e delle Inchieste che vede protagonista la Juventus ai ...