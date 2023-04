Roma, Dybala salta l’Udinese e forse il ritorno col Feyenoord (Messaggero) (Di venerdì 14 aprile 2023) La Roma ieri ha perso in Olanda contro il Feyenoord, in Europa League. Mourinho ha perso Dybala, per infortunio muscolare, e Abraham, per un infortunio alla spalla. Per la Roma è ancora possibile ribaltare il risultato, ma occorrerà qualcuno che segni i gol. E al momento Mourinho è in una situazione di emergenza. Secondo quanto scrive Il Messaggero, Dybala dovrebbe saltare le prossime due partite, quindi quella con l’Udinese, in campionato, e il ritorno con il Feyenoord, tra una settimana. Al 26esimo del match, Paulo Dybala è uscito dal campo per un problema muscolare alla coscia destra. I giallorossi sperano sia solo un affaticamento, ma potrebbe trattarsi di un problema all’adduttore. Entro questa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Laieri ha perso in Olanda contro il, in Europa League. Mourinho ha perso, per infortunio muscolare, e Abraham, per un infortunio alla spalla. Per laè ancora possibile ribaltare il risultato, ma occorrerà qualcuno che segni i gol. E al momento Mourinho è in una situazione di emergenza. Secondo quanto scrive Ildovrebbere le prossime due partite, quindi quella con, in campionato, e ilcon il, tra una settimana. Al 26esimo del match, Pauloè uscito dal campo per un problema muscolare alla coscia destra. I giallorossi sperano sia solo un affaticamento, ma potrebbe trattarsi di un problema all’adduttore. Entro questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due… - GoalItalia : Pessima notizia per la Roma: si fa male #Dybala, che lascia il campo ?? #RomaFeyenoord - CB_Ignoranza : Il primo tempo della Roma contro il Feyenoord: 26’: Dybala si infortuna ed è costretto ad uscire quasi in lacrime;… - silviyy71 : RT @cmdotcom: #Roma non più in ansia per #Dybala: l'esito degli esami - napolista : Roma, #Dybala salta l’Udinese e forse il ritorno col Feyenoord (Messaggero) Gli accertamenti medici verranno svolt… -