Roma, Dybala e Abraham ko: le condizioni (Di venerdì 14 aprile 2023) La Roma esce sconfitta dalla trasferta contro il Feyenoord, ma a preoccupare Mourinho ci sono le condizioni di Dybala e Abraham. L'argentino è uscito per un problema muscolare, mentre l'attaccante inglese per un dolore alla spalla. La speranza giallorossa è quella di poterli avere al più presto, soprattutto per la gara di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma giù: ma che sfortuna La speranza è che i problemi fisici siano lievi, soprattutto per Dybala, perché le difficoltà in zona tiro sono evidenti. La Roma concede pochissimo, ma fatica a concretizzare: nelle ultime tre ... Mourinho: 'Segniamo poco Vero, ma Haaland non lo abbiamo...' Oltre alla beffa della sconfitta, il danno degli infortuni. La Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport torna e casa trascinandosi l'ansia per le condizioni di Dybala (oggi gli esami), a cui si aggiunge anche il problema alla spalla di Abraham. ... La ruota della sfortuna Preciso che la Roma è la squadra che ha colpito il maggior numero di legni tra quelle delle ... E quando manca Dybala, poi... L'aspetto più sconsolante e al tempo stesso miracoloso della stagione ... Roma, infortunio muscolare per Dybala Fantacalcio ® Rigore sul palo, Dybala out, traversa: la Roma impreca e perde a Rotterdam Feyenoord 6 Bijlow Non prende il rigore ma solo perché va sul palo. 6.5 Geertruida A Spinazzola lascia i balletti, lui si prende gli applausi. 5.5 Trauner Decisamente fragile, ma nessun… Leggi ... roma inofrtuni Dybala Abraham La Roma perde la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, ma a preoccupare di più lo staff giallorosso sono le condizioni di Dybala e Abraham che sono usciti anzitempo ...