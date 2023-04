Roma-Aouar, il centrocampista vicino ai giallorosso (Di venerdì 14 aprile 2023) La Roma sta guardando al futuro e sul mercato sarebbe molto vicina al centrocampista Aouar del Lione La Roma sta guardando al futuro e sul mercato sarebbe molto vicina al centrocampista Aouar del Lione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe già stato in città e la società per lui avrebbe pronto un quinquennale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Lasta guardando al futuro e sul mercato sarebbe molto vicina aldel Lione Lasta guardando al futuro e sul mercato sarebbe molto vicina aldel Lione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe già stato in città e la società per lui avrebbe pronto un quinquennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

