Roma, 50enne baciata dalla fortuna: vince quasi 14mila euro con Bingo 90 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ha vinto un jackpot da quasi 14mila euro. La giocatrice baciata dalla fortuna è una donna di Roma che con con poco più di un euro ha giocato al Bingo e s'è aggiudicata la considerevole vincita. Si è trattato di una serata fortunata per una 50enne di Roma che, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più "tradizionale", è riuscita a conquistare un jackpot da 13.700 euro con poco più di un euro, dopo aver riempito tutta la cartella entro i primi 40 numeri estratti. Giocatrice Romana si aggiudica la vincita con Bingo 90 A regalare alla ...

