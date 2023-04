(Di venerdì 14 aprile 2023) Cerchi un’alternativa al ben noto (e costosissimo)GMT? Guarda questo modello dal grandee pieno di funzionalità. Il GMTè una linea di orologi ormai ben nota da tempo in casa; solo in questo 2023 la nota azienda di orologi di lusso ha lanciato nuovi modelli che hanno subito fatto breccia nel cuore degli appassionati, anche sei in pochi possono permettersi di acquistarne uno. Ecco un’alternativa molto più economica alGMT(credits: Screenshot sito ufficiale) – ilovetrading.itI prezzi degli orologi del brand svizzero, come sappiamo (sia per la qualità dei materiali sia per la popolarità del marchio) sono accessibili veramente a pochi; per questo, in tanti cercano un’alternativa di molto più economica, ...

Patek Philippe in oro bianco, IWC , Panerai Luminor ma ancheSubmariner , Daytona e un prezioso SaruMaster II con cassa e bracciale in oro bianco 18 carati con rubini e diamanti o un F. P. ...Spettacolare anche il nuovoMaster II disponibile in 2 versioni. Oro giallo 18 ct e Rolesor ... Nuovi modelliper il 2023 anche con diamanti Il sesto modello presentato al Watches & Wonder è ...Alla 55enne è stato rapinato un cronografo Bulgari da 20mila euro, mentre a lui è stato scippato unMaster da circa 13mila euro. Nonostante lo spavento e i colpi ricevuti, moglie e marito ...

Rolex GMT Master, l’alternativa è piena di stile e funzioni (e costa pochissimo) iLoveTrading

È finalmente arrivato, come di consueto, il Morgan Stanley Swiss Watch Industry Report. Una sintesi annuale sullo stato dell'industria orologiera svizzera redatta da Morgan Stanley e LuxeConsult, una ...The biggest watch event yet since the world reopened featured the usual bold beauties – but bubbles bursting with colour stole the show.